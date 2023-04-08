افتتاح "متحف الزلازل" في ولاية غازي عنتاب المنكوبة

تقرر في منطقة نورداغي التابعة لولاية غازي عنتاب جنوب شرقي تركيا، افتتاح "متحف الزلازل" الذي يعكس ما تعرضت له المناطق المتضررة جراء زلزال 6 فبراير/شباط والذي ضرب 11 ولاية في البلاد.

ومن خلال توثيق شدة الزلازل وآثارها، سيتم بناء المتحف على مساحة 10.000 متر مربع وسط المدينة، بهدف إحياء ذكرى الذين فقدوا حياتهم، والممتلكات التي تضررت في الكارثة. كما سيوفر المتحف نماذج محاكاة للسلامة من الزلازل، وفقاً للبيان الصادر عن البلدية.

ويهدف المتحف من خلال التعليم والعروض التوضيحية، إلى رفع مستوى الوعي حول الزلازل بين الأجيال القادمة.

هذا وقد صرح سردار مراد غورسل رئيس إدارة تنفيذ الحماية والتفتيش في مديرية تخطيط المدينة، أنه سيتم إنشاء متحف يعرض العديد من التفاصيل حول الزلزال في المنطقة، حيث لا تزال جروح الصدمة المدمرة تلتئم.

وقام غورسال بتوجيه دعوة مفتوحة للجميع إلى المتحف، والذي سيكون مركزاً للتوعية والتوثيق. ويعتقد أن المشروع سيكون مثالاً جيداً لإظهار الآثار المدمرة للزلازل والخطوات التي يمكن اتخاذها لتجنب الدمار واسع النطاق للأجيال القادمة.

وتجدر الإشارة إلى أن قلعة غازي عنتاب وهي المبنى التاريخي الشهير في المدينة، تضررت بشدة خلال الزلزال مع تدمير بعض أركانها وتناثر الحطام على الطريق.