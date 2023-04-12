طهاة إيطاليون يعدون وجبات إفطار لضحايا الزلزال جنوبي تركيا

يعمل طهاة إيطاليون على متن سفينة "إم إس سي أوريليا" (MSC AURELIA) المخصصة لاستضافة ضحايا زلزال تركيا، في إعداد الطعام لنزلاء السفينة من المنكوبين.

ومنذ مغادرتها ميناء نابولي بإيطاليا ورسوها في ميناء إسكندرون التركية في 21 فبراير/ شباط الماضي، تقوم السفينة باستضافة أكثر من 700 متضرر من الزلزال.

وتسعى إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" والهلال الأحمر التركي بالتعاون مع طاقم السفينة، لتوفير جميع الاحتياجات الخاصة بمتضرري الزلزال المقيمين في السفينة المكونة من 350 غرفة، بينما يقوم طهاة إيطاليون بإعداد وجبات مميزة لهم على مائدة الإفطار.

وتجمع الأطباق، التي يعدها طهاة السفينة، بين نكهات المطبخين التركي والإيطالي، ويتم تقديمها يومياً على الإفطار للمتضررين من الزلزال.

تطوع لخدمة ضحايا الزلزال

وقال أنطونيو غوارينو (52 عاماً) أحد الطهاة في السفينة الإيطالية، إنه تطوع للعمل على متن السفينة المرسلة إلى منطقة الكارثة، وأنه سعيد بالعمل لصالح ضحايا الزلزال.

وأوضح غوارينو لوكالة الأناضول، أنه وطاقمه يعملون منذ أسابيع على إعداد وجبات مختلفة لمتضرري الزلزال.

وأضاف: "أولويتنا هي مساعدة العائلات المتضررة من جراء الزلزال ورسم البسمة على وجوه الأطفال ونريد إيصال المساعدة لجميع المحتاجين وأرغب في الاستمرار بتقديم الوجبات الساخنة لكافة المنكوبين".

وتابع: "نقوم أيضا كل مساء بإعداد وجبات الطعام الساخنة والحلويات لضحايا الزلزال المقيمين خارج السفينة، وجئت إلى هنا متطوعا لمد يد العون وصنع وجبات تجمع بين المطبخين التركي والإيطالي".

بجانب تقديم الطعام، قال الطاهي الإيطالي جوزيبي فيرارو (21 عاماً)، إن فريق الطهاة ينظم أيضا بعض الأنشطة الترفيهية للترويح عن ضحايا الزلزال المقيمين في السفينة.

وذكر فيرارو: "المشاركة في مثل هذه الأنشطة جعلتني أشعر بالغبطة، ونحن سعداء جدا لأننا نعمل على مساعدة المتضررين منذ وصولنا إلى ميناء إسكندرون، فمن الجميل أن يصنع المرء الابتسامة على وجوه الآخرين".

أطباق تركية وإيطالية

من جانبه، قال أوغور طوسون أر مدير شركة "مرسين إم إس سي" للشحن البحري، إنه بعد الزلزال بدأوا باستضافة المتضررين من الكارثة على متن سفنهم، بما في ذلك سفينة "إم إس سي أوريليا".

وذكر طوسون أر، لوكالة الأناضول، أن ضحايا الزلزال أحبوا الوجبات التي أعدها الطهاة الإيطاليون على متن السفينة.

وتابع: "في الواقع، قمنا بإعداد قائمة من الأطباق التركية والإيطالية التي يجري إعدادها على مائدة الإفطار في السفينة خلال شهر رمضان المبارك".

وجبات لمخيمات الإيواء

وإضافة إلى وجبات الإفطار والسحور في شهر رمضان لنزلاء السفينة، قال طوسون أر إنهم يقدمون أيضاً وجبات الإفطار السريعة لضحايا الزلزال في مخيمات الإيواء المختلفة بمدينة إسكندرون.

وأردف: "يقوم طهاة إيطاليون بتحضير جميع الوجبات على متن السفينة، وحظيت المعكرونة وأطباق الحساء على إعجاب نزلاء السفينة".

وختم قائلاً: "سوف ننظم برامج إفطار في مدن مختلفة خلال شهر رمضان المبارك".