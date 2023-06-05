خياطة ثياب "مجانية" في العراق لمن يحمل اسم النبي "محمد"

يعبّر الخياط إبراهيم غديك آغا في محافظة كركوك العراقية، عن حبّه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بتقديم خدماته بالمجان للزبائن ممن يحملون اسم نبي الإسلام.

ويواصل "غديك آغا" مهنة الخياطة منذ 50 عاماً، وقد بلغ من العمر 64 عاماً.

وقال الخياط العراقي، إنه استطاع عبر مهنة الخياط تأمين قوت أسرته وتدريس أولاده الـ 4، فضلاً عن تزويجهم.

وأعرب غديك آغا، في حديث لوكالة الأناضول، عن محبته الشديدة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، منذ أن كان عاملاً مبتدئاً في مهنة الخياطة.

وأضاف أنه يقدم خدمات الخياطة مجاناً في دكانه بكركوك، لجميع زبائنه ممن أسماؤهم محمد منذ 15 عاماً، بغض النظر عن أعمارهم، وذلك تعبيراً عن حبه لنبي الإسلام.

ومقابل خدمته المجانية هذه، يطلب الخياط العراقي من زبائنه الإكثار من الصلاة على النبي محمد.

وفي خطوة أخرى للتعبير عن محبته لنبي الإسلام، سمّى الخياط العراقي ابنه وحفيدين من أحفاده باسم محمد.