"باموق قلعة".. "ستديو مفتوح" لتصوير حفلات الزفاف

تحولت "القلعة البيضاء" بمنطقة "باموق قلعة" بولاية دنيزلي جنوب غربي تركيا، التي تعد مقصداً سياحياً طيلة العام، إلى استديو مفتوح في الهواء الطلق للراغبين من "العرسان" بتخليد لحظات زفافهم المميزة.

وتواصل مدينة "باموق قلعة" احتلال موقع متميز كإحدى أهم الوجهات السياحية في تركيا، وتشكيل نقطة جذب للسياح على مدار الفصول الأربعة.

ويمكن لزوار "القلعة البيضاء" الفريدة، التي تتشكل من المياه المعدنية العلاجية، الاستمتاع بالمدن القديمة المحيطة بها، والدخول إلى المسبح القديم الذي تبلغ درجة حرارته 36 درجة صيفا وشتاء.

ومؤخرا، يفضل العرسان التقاط الصور وتخليد يوم زفافهم الأكثر تميزا في "القلعة البيضاء"، التي تعد مكان تصوير طبيعي، خاصة وقت غروب الشمس حين تشكل لوحة ساحرة مميزة في المنطقة.

مصور الحفلات محمد توبلو، والذي يعمل في دنيزلي منذ نحو 16 عاما في تصوير الأفراح، قال للأناضول إن "الطلب زاد بالسنوات الأخيرة في باموق قلعة التي يأتي إليها الزوار كموقع للتصوير في الهواء الطلق".

ولفت إلى التنوع السياحي للولاية، مشيرا أن هذا "المركز السياحي المشهور عالميا بدأ في جذب انتباه الأزواج الأجانب والمحليين".

وتابع توبلو: "يأتي إلينا الأجانب أيضا بعد رؤيتهم الصور التي نلتقطها وننشرها على وسائل التواصل الاجتماعي. وهذا العام التقطنا صورا لزفاف 7 عائلات أجنبية في باموق قلعة، ولدينا حجوزات في الفترة المقبلة، كما نتوقع ازدياد هذا النوع من الطلب" مستقبلا.

فستانان أبيضان في مكان واحد

العروس هاليه إلهان، اختارت "باموق قلعة" كموقع تصوير خارجي لحفل زفافهما، حيث عبرت للأناضول عن "سعادتهما بتتويج يومهما الأكثر خصوصية في هذه المنطقة السياحية".

وقالت: "جئنا إلى باموق قلعة مع أصدقائي عدة مرات من قبل، ولهذا أردت أن تكون صور الزفاف هنا، أردنا أن يتم التقاط الصور الموجودة في ألبومنا بهذه المنطقة".

وأضافت: "أتيحت لي الفرصة لتخليد أفضل يوم لدي بين الآثار التاريخية، هذه هي أجمل جلسة تصوير في العالم، وتعد باموق قلعة إحدى أهم المساحات للتصوير، فهي عبارة عن استوديو طبيعي فريد من نوعه".

وقال العريس محمد إلهان، للأناضول، إن "فستانان أبيضان اجتمعا معا في باموق قلعة، فستان زفاف زوجتي وفستان باموق قلعة الأبيض، ليتم التقاط صور فريدة للفستانين".

وأضاف: "نحن سعداء جدا لأننا اخترنا هذا المكان المميز، ونوصي به الجميع".

واستضافت منطقة "باموق قلعة" المعروفة باسم "الجنة البيضاء"، مليونا ونصف المليون زائر في أول 8 أشهر من العام الجاري.

وبحسب بيانات رسمية، زار المنطقة بين 1 يناير/ كانون الثاني و31 أغسطس/ آب من العام 2023، مليون و512 ألفا و648 زائرا، مقارنة بمليون و285 ألفا و795، زاروا المنطقة خلال الفترة نفسها من العام 2022.

وعلى مدار العام، يتواصل تدفق السياح الأجانب والمحليين بكثافة إلى "باموق قلعة" التي تعد واحدة من أهم المناطق السياحية في تركيا بغناها التاريخي وصخورها الكلسية البيضاء ومياهها الحرارية.