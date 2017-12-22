بتكوين تخسر 28% من قيمتها في يومين

هبطت العملة الإلكترونية "Bitcoin" بأكثر من 2500 دولار معمقة خسائرها هذا الأسبوع إلى نحو 28% منذ بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال تعاملات الأحد الماضي فوق 19780 دولارًا.

وخلال تعاملات اليوم الجمعة، انخفضت "بتكوين" بنسبة 7.60% إلى 14375 دولارًا، في تمام الساعة 09:14 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما لامست 13077 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

وتوقع محللون خضوع سعر "بتكوين" لموجة من التقلبات مع قرب نهاية العام الجاري، لا سيما مع رغبة البعض في تحويل مكاسبه من العملة الرقمية إلى نقود تقليدية.

من ناحية أخرى، واصلت العقود الآجلة للعملة الرقمية في بورصة "سي إم إي" تراجعها للجلسة الرابعة على التوالي، وهبطت بنسبة 5.45% إلى 14495 دولارًا خلال تعاملات اليوم، لتعمق خسائرها هذا الأسبوع إلى قرابة 20%.