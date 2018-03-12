بيت التمويل الكويتي يقسم حصة إدارة الأصول التركية

أعلن بيت التمويل الكويتي أنه سيقوم بتقسيم هيكل ملكية شركة إدارة الأصول التركية التابعة له بين وحدتين إحداهما محلية والأخرى كويتية مع مواصلة المصرف الإسلامي تعزيز أنشطته في تركيا.

ووفقا لإفصاح تنظيمي، ستحول كيه.تي لإدارة الأصول، وهي وحدة مملوكة بالكامل للمصرف الكويتي التركي (كويت تورك)، خمسة ملايين سهم تمثل حصة نسبتها 50 بالمئة إلى بيتك كابيتال.

وكويت تورك وبيتك كابيتال وحدتان تابعتان لبيت التمويل الكويتي ثاني أكبر مصرف في الكويت وأحد أقدم البنوك الإسلامية في العالم.

وبيتك كابيتال هي ذراع الاستثمار الرئيسية لبيت التمويل الكويتي الذي أعاد هيكلة أنشطته خلال السنوات الأخيرة لترتيب العمليات والتركيز على أسواق النمو مثل تركيا.