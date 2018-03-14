بيتكوين تهبط دون الـ9 آلاف دولار

هبطت العملات الافتراضية في تداولات اليوم، الأربعاء، ونزلت عملة "بيتكوين" الأكثر شهرة، دون 9 آلاف دولار، مع استمرار تشديد الحصار على تداولاتها، سواء من قبل دول أو شركات عالمية.

وتأثرت العملات الرقمية مع إعلان رئيس "غوغل" الأميركية، سكوت سبنسر، أن الشركة تحدث الخدمات المالية المتعلقة بسياسات الإعلانات، لحظر أي إعلان له علاقة بالعملات الإلكترونية.

ويتضمن المنع، العروض الأولية للعملة والنصائح التجارية، حسبما نقلت محطة "سي.إن.بي.سي" اليوم.

وبحلول الساعة (14:40 بتوقيت غرينتش)، انخفضت بيتكوين 4.04% إلى 8711.7 دولارا برسملة سوقية عند 149.06 مليار دولار.

وهبطت عملة "إيثيريوم" بنحو 4.26% إلى 656.59 دولارا برسملة سوقية 65.09 مليار دولار، فيما نزلت عملة "ريبل" 4.81% إلى 0.73 دولار برسملة سوقية 29.37 مليار دولار.

وتواجه العملات الإلكترونية تضييقات عديدة، سواء من جانب التشريعات لمنع تداولها أو من حرب التصريحات على أدائها والتحذيرات بشأنها.

ويأتي تشديد الحصار على العملات الرقمية مع تفاقم ظاهرة النصب والاحتيال على عشرات آلاف المستثمرين الصغار حول العالم، وسط شبهات متزايدة حول استخدام تقنية تداول العملات الافتراضية في عمليات تبييض الأموال، ويذهب البعض إلى الاعتقاد بدور محتمل لها بأنشطة مرتبطة بالجريمة المنظمة.