أسعار الفائدة الأمريكية تصل 1.75 بعد رفعها 25 نقطة

أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، الأربعاء، رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في خطوة توافقت مع تقديرات الأسواق والمحللين.

وقال الفيدرالي الأمريكي، في بيان على موقعه، إنه رفع معدل الفائدة الأساسي إلى نطاق يراوح بين 1.5 بالمائة إلى 1.75 %.

ويعد هذا هو الرفع الأول للفائدة الأمريكية خلال العام الجاري بعد 3 زيادات أقرها المركزي الأمريكي في 2017.

وجاء قرار رفع معدل الفائدة، بموافقة مطلقة من قبل أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأشار البيان إلى أن الفيدرالي الأمريكي ما يزال يدعم المسار التدريجي لرفع الفائدة هذا العام.

ويتوقع رفع أسعار الفائدة ثلاث مرات إضافية في العام المقبل، بدلا من تقديراته السابقة برفعها مرتين فقط.

كما توقع أن تسجل الفائدة 2.9 % في 2019، مقابل 2.7 % في تقديراته السابقة على أن تقترب من 3.4 % بنهاية 2020.