أمازون تتجاوز غوغل لتصبح ثاني أكبر شركة أمريكية من حيث القيمة

تجاوزت القيمة السوقية لمقدم خدمات التجارة الإلكترونية "أمازون" نظيرتها لشركة "ألفابت" المالكة لـ"غوغل" بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، لتصبح بذلك ثاني أكبر شركة أمريكية خلف "آبل" التي تقترب من حاجز الـ900 مليار دولار.

وبنهاية جلسة الثلاثاء، بلغت القيمة السوقية لشركة "أمازون" 768 مليار دولار، مقابل 762 مليار دولار للشركة الأم لمقدم خدمات الإنترنت "غوغل"، فيما حافظت "مايكروسوفت" على مكانتها كرابع أكبر شركة أمريكية بقيمة تبلغ 717 مليار دولار.

وعند الإغلاق، ارتفع سهم "أمازون" بنسبة 2.70% إلى 1586.51 دولار، فيما سجل سهم "ألفابت" تراجعًا نسبته 0.40% إلى 1095.80 دولار متأثرًا بالمخاوف حيال فضيحة بيانات "فيسبوك"، حيث تهيمن الشركتان على سوق الإعلانات عبر الإنترنت.