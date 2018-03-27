"بيتكوين" تهبط 6.7 بالمئة على وقع حظر تويتر إعلانات العملات الافتراضية

هبطت عملة "بيتكوين" الافتراضية في تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 6.74 بالمئة دون حاجز 8 آلاف دولار، على وقع حظر إعلانات العملات على "تويتر".

وقالت شركة "تويتر" الأمريكية، فجر اليوم، إنها ستبدأ تنفيذ حظر لإعلانات تلك العملات الافتراضية اعتباراً من اليوم.

وسيشمل الحظر الإعلان عن الطرح الأولي للعملات الافتراضية، وعمليات التمويل الجماعي التي تستخدم لجمع المال من خلال تكوين عملات جديدة.

وبحلول الساعة (06:35 تغ)، انخفضت "بيتكوين" 6.74 بالمئة إلى 7925.7 دولار بقيمة سوقية عند 132.1 مليار دولار.

ونزلت عملة "إيثريوم" بنسبة 12.67 بالمئة إلى 462.75 دولار.

كذلك، تراجعت عملة "ريبل" و"بيتكوين كاش"، بنحو 9.76 بالمئة و8.61 بالمئة، إلى 0.57 دولار و896.53 دولار، على الترتيب.

وتعاني العملات الإلكترونية من تضييق الخناق عليها، سواء من جانب التشريعات لمنع تداولها أو عبر حرب تصريحات من كبار المسؤولين حول العالم، بسبب تقلباتها الشديدة واستغلالها في أنشطة غير مشروعة.