الليرة التركية تنخفض أمام العملات الأجنبية وتعبر حاجز 5.0 أمام اليورو

سجلت الليرة التركية تراجعاً جديداً أمام العملة الأوروبية الموحدة اليورو، مسجلة 5.0، وهو الأدنى في تاريخ الليرة التركية الجديدة.

كما سجلت الليرة تراجعاً أمام الدولار لتصل إلى 4.07، والجنيه الإسترليني لتصل إلى 5.72.

ويأتي انخفاض الليرة التركية في ظل تقلبات السوق العالمية، على وقع تبادل الولايات المتحدة والصين فرض الرسوم الجمركية، وفرض واشنطن عقوبات على روسيا.

وفرضت الولايات المتحدة في أواخر آذار/ مارس رسوماً على واردات الصلب والألمنيوم، واستثنت مؤقتاً 4 دول والاتحاد الأوروبي.

وتعاضد ارتفاع معدل التضخم وعجز الحساب الجاري في تركيا في التأثير على الاقتصاد التركي.