بيتكوين تسير بخطى ثابتة نحو سعر "9 آلاف" دولار

ارتفعت أسعار العملة الرقمية بيتكوين بنسبة 4 في المائة أمس الجمعة، مما جعلها تدخل في لأول مرة في أسبوع متتالي من المكاسب هذا العام. ويساعد هذا الارتفاع الصغير في تخفيف الأعباء من الخسارة التي تكبدتها بيتكوين والتي زادت عن 50 في المائة في الربع الأول الذي أعقب زيادة العام الماضي بمقدار 1400 في المائة.

وقد وصلت الزيادة في المكاسب خلال فترة الأسبوعين إلى ما يقرب من 29 في المئة. وارتفعت أسهم العملات الرقمية الأخرى يوم الجمعة أيضا، حيث قفزت ريبل بنسبة 19 في المئة، فيما ارتفع سهم "إثيريوم" بنسبة 7.5 في المئة ووصل الارتفاع في سهم "ليتوكوين" إلى نسبة 4 في المئة.