إسطنبول تستضيف "المنتدى العالمي 2018" للبنوك الإسلامية

تستضيف مدينة إسطنبول التركية، المنتدى العالمي 2018 للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (CIBAFI)، في 2 و3 أيار/ مايو المقبل.

وينظم المنتدى برعاية من وكالة التنظيم والرقابة المصرفية التركية (BDDK)، ويبحث "الهيكلة الجديدة للخدمات المالية، والاضطرابات المالية، والفرص والقواعد الجديدة" و"كيف سيفي قطاع التمويل الإسلامي بالتزاماته في ظل محافظته على التنافس والاتصال بالأسواق العالمية".

والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية منظمة دولية تأسست عام 2001، ومقرها الرئيسي في مملكة البحرين.

ويتبع المجلس العام منظمة التعاون الإسلامي، ويمثل المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، ويهدف إلى دعم وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية وحمايتها، ودعم التعاون بين أعضاء المجلس العام والمؤسسات المالية الأخرى ذات الاهتمام والأهداف المشتركة.

ويضم المجلس العام في عضويته حوالي 120 مؤسسة مالية، موزعة على 32 بلدا، تضم أهم الفاعلين في السوق المالية الإسلامية، ومؤسسات دولية متعددة الأطراف، ومؤسسات وجمعيات مهنية في الصناعة.