الإنفاق العسكري العالمي يرتفع بنسبة 1.1%

ذكر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن الإنفاق العسكري العالمي ارتفع إلى 1.739 تريليون دولار العام الماضي، بزيادة 1.1 بالمائة مقارنة بعام 2016.

وأضاف أن الصين واصلت اتجاهها التصاعدي في الإنفاق العسكري المستمر منذ أكثر من عقدين، بينما انخفض الإنفاق الروسي لأول مرة منذ عام 1998، وظل الإنفاق العسكري للولايات المتحدة ثابتا للعام الثاني على التوالي.

وقال جان إلياسون، رئيس مجلس إدارة المعهد والذي استعرض التقرير اليوم الأربعاء، "استمرار الإنفاق العسكري العالمي المرتفع شيء يدعو للقلق الشديد. إنه يقوض البحث عن حلول سلمية للصراعات في جميع أنحاء العالم."

من جانبه قال نان تيان، الباحث في المعهد، "على الصعيد العالمي، من الواضح أن زيادة الإنفاق العسكري تبتعد بوضوح عن المنطقة الأوروبية الأطلسية."