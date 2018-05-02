"الاحتياطي الفيدرالي" يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم الأربعاء، على أسعار الفائدة دون تغيير.

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك عقب اجتماعها الشهري الإبقاء على أسعار الفائدة عند 1.75%

وفي نهاية اجتماع استمر يومين، كررت لجنة السوق المفتوح في البنك أنها تتوقع أن تستمر على طريق "الزيادات التدريجية" في معدل فائدة الاقراض المعيارية التي رفعتها في اذار/مارس.

الا أن اللجنة قالت في بيانها أنه منذ اجتماعها السابق اقتربت مؤشرات التضخم من نسبة 2% المحددة كهدف.

وقد اطلق ذلك توقعات في الاسواق المالية التي خشيت ان يقوم الاحتياطي الفدرالي برفع اسعار الفائدة بوتيرة اعلى عن المتوقع.

الا أن اللجنة قالت إن "التضخم على اساس 12 شهرا يتوقع ان يصل الى معدل قريب من نسبة الهدف (2%) على المدى المتوسط".

وبقي التضخم منخفضاً خلال العام الماضي وهو ما حير المسؤولين الذين توقعوا ان تؤدي الوتيرة القوية جدا للتوظيف الى رفع الاسعار.

وتجتمع اللجنة مرة اخرى في حزيران/يونيو. ويتوقع على نطاق واسع ان ترفع معدل الفائدة الرئيسية بمعدل 25 نقطة مئوية الى 2%.