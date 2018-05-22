أكبر بنوك دبي يشتري مصرف "دنيز بنك" التركي بـ 3.2 مليار دولار

توصل بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك الإمارات إلى اتفاق نهائي مع بنك "سبير الروسي" لشراء حصته في مصرف "دنير بنك" التركي والتي تبلغ 99,85% من أسهم البنك مقابل 14,6 مليار ليرة تركية (3.2 مليار دولار).

وأفاد تصريح صادر عن البنك الإماراتي إنه بموجب الصفقة ستنتقل كامل حصة بنك سبير أكبر البنوك الوطنية في روسيا في أسهم "دنيز بنك" إلى ملكية بنك الإمارات دبي الوطني، مقابل 3.2 مليار دولار.

وأضاف البيان أنه تم الاتفاق على قيمة الصفقة في 31 أكتوبر/ تشرين 2017 وتم تثبيت سعرها منذ ذلك التاريخ طبقاً لقيمة رأس المال الموحد للبنك. كما سيقوم بنك الإمارات دبي الوطني بدفع نسبة فائدة متفق عليها من قيمة الصفقة (3,2 مليار دولار) لبنك سبير الروسي عن الفترة من 13 أكتوبر 2017 وحتى تاريخ إنهاء الصفقة تماماً.

وأنشئ بنك دينيز (أحد أكبر خمسة بنوك في تركيا) عام 1938، كبنك حكومي يمول قطاع النقل البحري التركي، وفي 1997 تم شراء البنك وتحويله من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص.

عام 2006 باعت مجموعة "زورلو" المالكة للبنك أسهمها إلى بنك "دكسيا" البلجيكي.

واعتبارا من 28 سبتمبر / أيلول 2012، أصبح المصرف تحت سقف "سبير بنك"، ويوجد لديه فرع في البحرين، وآخر في روسيا وأيضا يمارس نشاطه في الاتحاد الأوروبي في العاصمة النمساوية فيينا.

أما بنك الإمارات دبي الوطني، فهو أحد أكبر البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث حجم الأصول، ويعمل على تقديم الخدمات المصرفية في الإمارات ومصر والسعودية وسنغافورة وبريطانيا، ولديه مكاتب تمثيلية في الهند والصين وإندونيسيا.