أمريكا تفتح تحقيقاً في عمليات تلاعب محتملة بسعر بيتكوين

فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقاً جنائياً لمعرفة ما إذا كان المتداولون يتلاعبون بسعر بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى، في خطوة تزيد بشكل كبير انخراط واشنطن في التدقيق بالأسواق الساخنة التي يقول المنتقدون إنها تعج بالتصرفات الخاطئة، وفقا لما نقلت بلومبيرغ عن أشخاص على دراية بالموضوع.

ويركز التحقيق على الممارسات غير القانونية، مثل الخداع والصفقات الوهمية التي يسعى بعض المتداولين من خلالها إلى دفع متداولين آخرين للوقوع في فخ الشراء أو البيع، وفقاً للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم بسبب خصوصية التحقيق.

ويعمل المدعون الفيدراليون مع "لجنة تداول السلع الآجلة"، وهي الجهاز التنظيمي المشرف على العمليات المتعلقة بالعملية المشفرة بيتكوين.

وبعيد الكشف عن هذا التحقيق الأربعاء، هبطت العملة الرقمية بيتكوين، وواصلت هبوطها اليوم الخميس، بنسبة 3 بالمئة، إلى 7409 دولار أمريكي، بحدود الساعة 9 والنصف صباحاً بتوقيت لندن.