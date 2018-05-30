توقعات بانخفاض سعر الدولار أمام الليرة الأسبوع الجاري

توقع خبير اقتصادي سويدي، اليوم الأربعاء، انخفاض سعر الدولار أمام الليرة التركية خلال الأسبوع الجاري، إلى مستوى 4.44 ليرات.

جاء ذلك في خبر نشرته وكالة "بلومبرغ"، نقلاً عن بير هامورلوند، الخبير الاستراتيجي في الأسواق الناشئة بمجموعة "إس إي بي" البنكية (أحد أكبر البنوك في السويد).

وقال "هامورلوند" إن هناك شعور في الأسواق بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيلتزم بالسياسات المالية والاقتصادية المتبعة، قبل انتخابات 24 يونيو/ حزيران المقبل.

وأضاف الخبير الاستراتيجي، أن الالتزام المشار إليه سينعكس على الليرة التركية، وأن الدولار سيتراجع أمامها خلال الأسبوع الجاري إلى مستوى 4.44 ليرات.

وأشار "هامورلوند" إلى أن المستثمرين في الليرة التركية سيحققون أرباحاً مهمة هذا الأسبوع.

وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الليرة التركية، في تعاملات صباح اليوم الأربعاء، 4.5410 ليرات.

وشهدت الليرة التركية في الآونة الأخيرة تراجعاً وتذبذباً أمام الدولار الأمريكي، قبيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمعة في 24 يونيو/حزيران المقبل.

فيما تؤكد أنقرة أن ذلك التراجع ناجم عن تلاعب معلوم المصدر، وأنه لا علاقة له بمعايير الاقتصاد التركي القوي.