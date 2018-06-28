المركزي التركي: إجمالي الاحتياطي الرسمي بلغ 107 مليار دولار بنهاية مايو

أعلن البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، أن إجمالي احتياطياته الرسمية بلغ بتاريخ 31 أيار/ مايو الماضي 107.3 مليار دولار.

وأفاد البنك، في تقرير سيولة العملات الأجنبية والاحتياطيات العالمية، أن الموجودات الإجمالية للاحتياطي التركي هبطت في أيار/ مايو بنسبة 4.2 بالمئة، مقارنة بـ 112 مليار دولار في نهاية نيسان/ أبريل.

وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي، من العملات القابلة للتحويل، 81.3 مليار دولار، لتسجل هبوطاً بنسبة 4.7 بالمئة على أساس شهري.

من ناحية أخرى، هبط احتياطي البنك المركزي من الذهب بنسبة 2.4 بالمئة، إلى 24.5 مليار دولار في أيار/ مايو مقارنة بالشهر الذي سبقه.

أما على أساس سنوي، فقد ارتفع إجمالي الاحتياطيات الرسمية في البنك إلى 107.3 مليار دولار بنسبة 1.7 بالمئة في نهاية أيار/ مايو 2018، مقابل 105.4 في نهاية نفس الشهر من عام 2017.

وعلى مدى العقد الماضي، ارتفع الاحتياطي الرسمي في البنك المركزي بنسبة 45 بالمئة. وفي منتصف كانون الأول/ ديسمبر، بلغ إجمال الاحتياطي الرسمي ذروته مسجلاً قرابة 136 مليار دولار، متضمناً احتياطي الذهب الذي كان يشكل 21 مليار دولار من أصل إجمالي الاحتياطي الرسمي.