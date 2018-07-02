السعودية ترخص لـ" بلاك روك" أكبر شركة إدارة أصول في العالم

أصدر مجلس إدارة هيئة سوق المال السعودية، قراره بالموافقة على الترخيص لشركة "بلاك روك العربية السعودية"، للعمل في المملكة.

جاء ذلك بحسب بيان للهيئة اليوم الاثنين، جاء فيه أن الهيئة وافقت لـ "بلاك روك"، لممارسة نشاطي الترتيب وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية.

وشركة بلاك روك العالمية، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم بنحو ستة تريليونات دولار، وتتخذ من سان فرانسيسكو الأمريكية مقرا لها.

يأتي الترخيص لبلاك روك، في ظل ترقب سيولة أجنبية للبورصة السعودية عقب ترقيتها إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة في يونيو/حزيران الماضي.

ومن شأن الترقية، أن يفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية للدخول إلى سوق الأسهم السعودية.

وتوقع رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، محمد بن عبد الله القويز، أن تجذب بلاده 40 مليار دولار تدفقات أجنبية بعد الترقية.

والبورصة السعودية، الأكبر في المنطقة من حيث القيمة السوقية، وتضم 185 شركة موزعة على 20 قطاعاً.