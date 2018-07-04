أكبر بنوك العالم.. صينية الجنسية

تربعت 4 بنوك صينية على رأس أضخم البنوك في العالم، بحسب قائمة أعدتها مجلة "ذا بانكر" التابعة لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

ونشرت المجلة، اليوم الأربعاء، قائمتها السنوية لـ"أضخم 1000 بنك"، حيث جاء البنك الصناعي والتجاري الصيني "ICBC"، في المرتبة الأولى، برأسمال يبلغ 324 مليار دولار أمريكي.

وحل ثانيًا بنك التعمير الصيني، برأسمال يصل إلى 272 مليار دولار، فيما جاء "بنك الصين" ثالثًا برأسمال يبلغ 224 مليار دولار، ورابعًا البنك الزراعي الصيني، برأسمال 218 مليار دولار.

وفي بيان للمجلة، لفتت إلى أن البنوك الصينية تستحوذ على ثلث الأرباح المصرفية العالمية.

وذكرت أن البنوك الأوروبية، بدأت بالتعافي، وأشارت إلى أن البنوك الأوروبية رفعت حصتها من الربح في الأعمال المصرفية العالمية من 13 إلى 20 في المائة.

وتعليقًا على القائمة، قال محرر المجلة "بريان كابلان"، "وأخيرًا شهدنا تحسنا للبنوك الأوروبية مع نهاية فترة مضطربة".

وأضاف، "زادت الخسائر في البنوك الهولندية والإسبانية والبريطانية، بالتزامن مع انخفاضها لدى البنوك اليونانية والبرتغالية".