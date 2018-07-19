روسيا تبيع 85% من سندات الخزينة الأمريكية خلال شهرين فقط

لم تعد روسيا على لائحة أكبر الجهات الدولية الحاملة لسندات الخزينة الأميركية، وذلك بحسب تقرير نشرته وزارة الخزانة الأميركية الثلاثاء، ما يكشف عن بيع روسي مكثف خلال الشهور الأخيرة للسندات الأمريكية.

وبحسب تقرير الخزانة الأمريكية فإن موسكو كانت تملك في أيار/ مايو 14,9 مليار دولار من سندات الخزينة الاميركية ولم تعد بالتالي على قائمة الجهات الـ33 الأكبر المالكة للدين الأميركي، والتي تنشرها وزارة الخزانة بشكل منتظم.

وكانت روسيا لا تزال ضمن القائمة في نيسان/ أبريل في المرتبة الـ22 عندما كانت تملك 48,7 مليار دولار من السندات الأميركية.

وفي اذار/ مارس كانت موسكو في المرتبة الـ16 من الترتيب مع 96,05 مليار دولار، بعد ان كانت تملك أكثر من مئة مليار دولار بين نيسان/ أبريل وكانون الأول/ ديسمبر 2017، وهو ما يعني أن روسيا باعت خلال شهري نيسان وأيار ما نسبته 85% من السندات التي كانت تملكها.

ولم توضح وزارة الخزانة التي تنشر بياناتها بفارق شهرين، ما هي المرتبة التي باتت تحتلها روسيا على هذه اللائحة.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة عند سؤاله حول هذا التراجع الحاد في الاستثمارات الروسية إن وزارته "لا تعلّق على تفاصيل المستثمرين"، مضيفاً إن "سوق السندات الأميركية هي الأهم والأكثر سيولة في العالم" وإن "الطلب لا يزال قوياً".