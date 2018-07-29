مجلس الذهب العالمي يستبعد احتياطات البنوك الخاصة من احتياطات الذهب في تركيا

أجرى مجلس الذهب العالمي، تعديلًا على طريقة حساب احتياطي الذهب الرسمي في تركيا، باستبعاد احتياطي الذهب العائد للبنوك الخاصة من الاحتياطي الرسمي.

وبحسب معلومات المتوافرة من مجلس الذهب العالمي، فإنّ المجلس لم يُدرج 364 طناً من المعدن النفيس في بيانات الاحتياطي التركي من الذهب، واكتفى بحساب احتياطي البنك المركزي.

ووفقاً للحساب الجديد، فقد امتنع مجلس الذهب العالمي عن احتساب احتياطي الذهب العائد للبنوك الخاصة الموجود في البنك المركزي، والذي تقدر كميته بـ 364 طناً.

وبذلك تراجع ترتيب تركيا على الصعيد العالمي بعد الحساب الجديد 9 درجات، من المرتبة العاشرة لتحتل حالياً المرتبة الـ 19.

وبعد تجريد حصة البنوك الخاصة من احتياطي الذهب، تراجعت كمية احتياطي الذهب الرسمي في تركيا إلى 238.3 طناً.

يجدر بالذكر أنّ مجلس الذهب العالمي كان يحتسب الاحتياطي العائد للبنوك الخاصة، ضمن الاحتياطي الرسمي في تركيا.