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معهد التمويل الدولي: نتوقع دخول 51.3 مليار دولار لتركيا خلال 2018

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
معهد التمويل الدولي: نتوقع دخول 51.3 مليار دولار لتركيا خلال 2018

قال المدير التنفيذي لمعهد التمويل الدولي (أكبر تجمع للمؤسسات المالية في العالم)، هانغ تران، إنهم يتوقعون دخول رؤوس أموال بقيمة 51.3 مليار دولار إلى تركيا خلال 2018.

وأشار "تران" في تصريح للأناضول، أن أسعار الفائدة في تركيا، في مستوى كاف لجذب المستثمرين.

وأضاف أنهم يعتقدون بأنه قد جرى تدفق رؤوس أموال جيدة إلى تركيا منذ مطلع الحالي.

ولفت تران إلى اهتمام المستثمرين بشكل كبير بنسبة الفائدة التي يحددها البنك المركزي في تركيا.

لكنه أكد أن بقاء معدلات الفائدة مرتفعة لفترات طويلة تؤثر سلبياً على النمو الاقتصادي.

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