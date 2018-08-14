تراجع الدولار أمام الليرة التركية 3% عقب تدخلات من قبل البنك المركزي

تراجع الدولار الأمريكي بنسبة 3% أمام الليرة التركية عقب عدة إجراءات من قبل البنك المركزي، مسجلاً 6.655، بعد أن سجل 6.883 في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وكان البنك المركزي قد أعلن اتخاذ سلسلة إجراءات "من شأنها أن تدعم فعالية الأسواق المالية، وخلق مرونة أكبر للجهاز المصرفي في إدارة السيولة"، في بيان نشره على موقعه الرسمي.

وقال البنك، في البيان، إن الإجراءات المتخذة ستوفر للنظام المالي والمصرفي في البلاد، نحو 10 مليارات ليرة، و6 مليارات دولار، و3 مليار دولار من الذهب.

وخفض "البنك المركزي" نسب متطلبات احتياطي الليرة التركية بمقدار 250 نقطة أساس، لجميع فترات الاستحقاق دون استثناء.