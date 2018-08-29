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"المركزي التركي" يضاعف حدود الاقتراض بين البنوك لليلة واحدة

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
المركزي التركي يضاعف حدود الاقتراض بين البنوك لليلة واحدة

أعلن البنك المركزي التركي، الأربعاء، مضاعفة حدود الاقتراض بين البنوك لليلة واحدة، عما كانت عليه في آخر تحديث بتاريخ 13 أغسطس/آب الجاري.

يأتي القرار، الذي ورد في بيان لـ"المركزي التركي" ويدخل حيز التنفيذ اليوم؛ بهدف توفير السيولة التي تحتاجها المصارف العاملة في البلاد.

وتقترض البنوك في السوق المحلية النقد من بعضها البعض ضمن أسعار فائدة وصرف بإشراف البنك المركزي، وهو ما يسمى مصرفيا بـ"إنتربنك".

ومن شأن هذه الخطوة، أن توفر للبنوك السيولة بالنقد المحلي والأجنبي، التي تحتاجها في تعاملاتها اليومية مع العملاء.

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