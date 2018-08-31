تركيا.. قرار بزيادة الضرائب على ودائع العملات الأجنبية وخفضها على الليرة

أصدرت الرئاسة التركية، صباح اليوم الجمعة، قرارًا يقضي بخفض الضريبة على الودائع المصرفية بالليرة التركية، وزيادتها على الودائع بالعملات الأجنبية.

ويشمل القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية التركية، خفض الضريبة على الودائع بالليرة التركية التي يصل أجلها إلى 6 أشهر من 15 في المئة إلى 5 في المئة.

وينص على خفض الضريبة على الودائع بالليرة التركية التي يصل أجلها إلى عام واحد من 12 في المئة إلى 3 في المئة.

ويتضمن أيضا تصفير الضريبة على الودائع بالليرة التركية التي يتجاوز أجلها عام واحد بعد أن كانت 10 في المئة.

كما ينص القرار على زيادة الضريبة على الودائع بالعملات الأجنبية التي يصل أجلها 6 شهور من 18 في المئة إلى 20 في المئة.

ويتضمن أيضًا زيادة الضريبة على الودائع بالعملة الأجنبية التي يصل أجلها إلى عام واحد من 15 في المئة إلى 16 في المئة.

وتم إبقاء معدل الضريبة على الودائع بالعملات الأجنبية التي يتجاوز أجلها العام عند 13 في المئة.

وسيجري تطبيق القرار الجديد لمدة 3 شهور اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة.