قطر تعتزم استثمار 10 مليارات يورو في ألمانيا

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن بلاده تعتزم ضخ استثمارات في الاقتصاد الألماني بقيمة 10 مليار يورو خلال خمس سنوات.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح "منتدى قطر وألمانيا للأعمال والاستثمار" في نسخته التاسعة والمنعقد في برلين اليوم الجمعة بمشاركة المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل.

وأشار آل ثاني إلى أن "حجم التبادل التجاري بين قطر وألمانيا تضاعف بين 2011 و 2016 ليصل 2.8 مليار يورو."

وأضاف أنه "رغم أن الصادرات الألمانية إلى قطر انخفضت في 2017 لأسباب إقليمية مؤقتة فرضت على قطر؛ إلا أن الاقتصاد القطري أثبت متانته في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة."

ويشهد المنتدى مناقشات حول الشراكة الاقتصادية بين البلدين، في العديد من المجالات خاصة في مجال مشاريع البنية التحتية، والتنمية الصناعية، والاستثمار والسياحة والصحة والرياضة والمشروعات المرتبطة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي ستقام في قطر.

ويقام المنتدى في وقت تتجاوز فيه استثمارات قطر في ألمانيا 25 مليار يورو، في قطاعات السيارات والتكنولوجيا والبنوك.

وتمتلك قطر حصصا في أهم المجموعات التجارية والمصرفية في ألمانيا، وهي مجموعة فولكسفاجن، ودويتشه بنك.

كما أن شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية حازت 49 في المائة من شركة "سولار وورلد" الألمانية، التي تعد أكبر منتج للطاقة الشمسية في ألمانيا.