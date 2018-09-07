مشاريع استثمارية لرجال أعمال مصريين في دوزجة التركية

يزور وفد من رجال الأعمال المصريين جامعة دوزجة حيث التقوا اليوم الجمعة بأكاديميين أتراك قبل أن يعقدوا اجتماعا مع رئيسة الجامعة نيغار دميرجان جاقار.

وقد أطلعت جاقار الوفد المصري على معلومات حول خطط الاستثمار في الولاية؛ علماً أن رجال الأعمال مصريين يعتزمون الاستثمار بمبلغ 18 مليون دولار أمريكي لإنتاج الفحم الخشبي عن طريق إعادة التدوير في محافظة دوزجة.

وفي تصريح للأناضول، أعرب أسامة درويش، مدير إحدى الشركات في مصر عن رغبته وزملائه في الاستثمار بتركيا مؤكدًا أنهم اختاروا دوزجة لتنفيذ استثماراتهم.

وأشار إلى أنهم سيجرون دراسة حول مسألة إعادة التدوير، قائلًا: "نخطط لافتتاح أولى مصانعنا في تركيا، وسننتج مواد قيمة من النفايات الزراعية".

وأكد أنهم يهدفون تحقيق حجم صادرات بقيمة 33 مليون دولار سنويًا بعد تأسيس المصنع، مضيفًا: "كما أننا سندرس استغلال النفايات المنزلية، واستخراج منتجات ذات قيمة مضافة منها، خاصة أننا نهدف لإنتاج طاقة كهربائية".

وبيّن درويش أنهم يعتزمون العمل بخصوص إنتاج فحم خشبي من النفايات الزراعية، مشددًا بهذا الصدد أنهم سيستثمرون بداية بمبلغ 18 مليون دولار من أجل إنتاج فحم خشبي.