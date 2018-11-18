69 مليار دولار عوائد "خدمات إيصال الطلبات" في الصين

سجلت عائدات (إيرادات) قطاع التوصيل (الديلفري) في الصين، نموا بنسبة 23.5 % في أول 10 شهور من العام الجاري على أساس سنوي، إلى 478 مليار يوان (68.9 مليار دولار).

وأوردت وكالة الأنباء الصينية الجديدة (شينخوا)، عن مكتب الدولة للبريد قوله، الأحد، إن عدد الطرود التي تم تسليمها تجاوز 39.4 مليار طرد إلى داخل وخارج الصين.

وأضاف المكتب، أن الشهر الماضي سجل نموا في عائدات قطاع التوصيل، بنسبة 19.6 % إلى 53.42 مليار يوان (7.8 مليارات دولار)، وهي وتيرة أسرع قليلا من معدل نمو بلغ 18.5 % في سبتمبر/ أيلول السابق له.

وبلغ عدد الطرود المسلمة من جانب شركات قطاع التوصيل، الشهر الماضي، نحو 4.69 مليارات طرد، بزيادة 1.1 % عن الشهر السابق له.

وشهدت خدمات توصيل الطلبات عبر الحدود، نموا في حجم الأعمال خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، بلغ 38.4 % على أساس سنوي، إذ تم تسليم 880 مليون طرد.

وتعمل في الصين، شركة علي بابا، واحدة من أكبر شركات البيع إلكتروني حول العالم، إذ سجل صافي أرباحها في 2017، نحو 2.4 مليار دولار.