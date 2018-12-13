المركزي التركي يبقي على سعر الفائدة عند 24 في المئة

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة عند 24 في المئة على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.

جاء ذلك عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي التركي، في العاصمة أنقرة الخميس.



وأشار المركزي التركي، في بيان، إلى ملاحظة بعض التحسن بتوقعات التضخم. وبيّن أن المعطيات الأخيرة أظهرت أن الاتجاه نحو التوازن الاقتصادي أصبح واضحًا.

وأكّد استمرار التباطؤ في النشاط الاقتصادي بسبب تشديد الأوضاع المالية، مع الحفاظ على قوة الطلب الخارجي.

وقال إن المخاطر على استقرار الأسعار ما تزال مستمرة.



وأوضح أنه سيتم الحفاظ على الموقف المالي المشدد حتى يتحقق تحسن ملحوظ في توقعات التضخم.

وشدّد على أنه سيواصل استخدام جميع الأدوات المتوفرة لتحقيق استقرار الأسعار.