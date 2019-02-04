المركزي التركي يضيف إلى احتياطياته 51.5 طن من الذهب خلال 2018

قال "مجلس الذهب العالمي" إن تركيا كانت من بين كبار مشتري الذهب في العالم لتعزيز احتياطياتها من المعدن الأصفر في 2018.

وأضاف المركز، في تقرير له، أن المركزي التركي أضاف إلى احتياطياته 51.5 طنا من الذهب العام الماضي، حسب قناة "سي إن بي سي" الأمريكية.

واعتبر أن ذلك يمثل ثاني أكبر زيادة من مشتريات الذهب للعام الثاني على التوالي منذ 2017.

وسجل إجمالي مشتريات الذهب، التي اشترتها البنوك المركزية حول العالم، خلال 2018، ثاني أعلى مستوى منذ قرار الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون، إنهاء ربط الدولار بالسبائك في 1971.

وبلغ صافي مشتريات البنوك المركزية 651.5 طنا في 2018، بزيادة 74% عن العام السابق عندما تم شراء 375 طنا.

وقدر مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية تمتلك الآن حوالي 34 ألف طن من الذهب.

في السياق، ذكر التقرير أن البنك المركزي الروسي باع كل حصته في سندات الخزانة الأمريكية تقريبا لشراء 274.3 طنا من الذهب في 2018.

وأوضح أن كازاخستان والهند والعراق وبولندا والمجر كانت من بين كبار مشتري الذهب أيضا، العام الماضي.

وحسب التقرير، يحتفظ مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) بأكبر قدر، ما يعادل ثلاثة أرباع وعاء احتياطي النقد الأجنبي في البلاد.

وذكر التقرير أن "زيادة الغموض الجيوسياسي والاقتصادي بشكل متزايد على مدار العام، دفع البنوك المركزية لتنويع احتياطياتها وإعادة تركيز انتباهها على الهدف الرئيس وهو الاستثمار في أصول آمنة وسائلة".