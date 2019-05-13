الصين تعتزم فرض رسوم على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار

أعلنت الصين أنها ستفرض رسوماً إضافية على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار اعتباراً من مطلع يونيو/ حزيران المقبل.

وقال بيان صادر عن وزير المالية الصيني أن بكين تنوي فرض رسوم استيراد تتراوح بين 5% إلى 25% على السلع الأمريكية.

وأضاف البيان أن الصيت تتلقى طلبات من الشركات للحصول على إعفاءات من الرسوم الإضافية، وأن الشركات المدرجة على قائمة الإعفاءات ستستثنى من الرسوم الإضافية لعام قادم.

وكان ترامب كتب عبر "تويتر" اليوم أن المستهلكين الأمريكيين، لن يدفعوا مقابل أي زيادة في الرسوم الجمركية.

وأضاف ترامب في تغريداته اليوم مخاطبا الأمريكيين: "يمكن تجنب الرسوم الجمركية تماما إذا ما اشتريتم من دول معفية من الرسوم، أو من داخل الولايات المتحدة (وهذا أفضل)، وبذلك تحصلوا على رسوم صفر".

والجمعة، انتهت جولة جديدة من المفاوضات التجارية بين بكين وواشنطن، استضافتها الأخيرة، دون الإعلان عن التوصل لأية تقدم فيها.