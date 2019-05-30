البنك المركزي التركي يزيد أصوله الاحتياطية 1.7 مليار دولار الأسبوع الماضي

ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية لدى البنك المركزي التركي بمقدار 1.7 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، وفق ما أوردته بيانات رسمية.

جاء ذلك، بحسب أرقام الإحصاءات المالية والمصرفية للبنك المركزي، التي أبرزت إجمالي الاحتياطات، حتى الأسبوع الماضي المنتهي بتاريخ 24 مايو/ أيار الجاري.

وأوضحت البيانات، أن إجمالي الاحتياطيات لدى البنك وصل إلى 93 مليارا و547 مليون دولار أمريكي.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع صافي احتياطيات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي، الأسبوع الماضي، بمقدار 1.34 مليار دولار مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، ليصل إلى 73.92 مليار دولار حتى 24 مايو.

وتتألف الأصول الاحتياطية لغالبية البنوك المركزية، من احتياطات العملة الأجنبية على شكل ودائع في البنوك المحلية والأجنبية، واحتياطي الذهب، واستثمارات البنك المركزي في السندات والأذونات، واحتياطات لدى صندوق النقد الدولي.