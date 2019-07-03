ترامب يتهم الصين وأوروبا بالتلاعب بالعملة لمنافسة الولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن الصين وأوروبا تتلاعبان بالعملة بشكل كبير، وتضخان أموالا في نظامهما لمنافسة الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب في تغريدة على "تويتر"، أنه يجب على الولايات المتحدة الرد على تلك التحركات (خفض العملات المحلية) في أوروبا والصين، أو الاستمرار في كونها دمية تشاهد الدول الأخرى وهي تتلاعب بعملاتها المحلية، على مدار سنوات عديدة.

واتهم ترامب الصين ومنطقة اليورو مراراً في الفترة الأخيرة بخفض عملاتها المحلية.

ويدفع انخفاض قيمة العملة الأوروبية، إلى زيادة تنافسية صادرات البلدان التي تتبنى اليورو، عملةً رئيسة في تعاملاتها الداخلية والخارجية.

ومؤخرا، قال ترامب إن الصين تخفض قيمة العملة وتدعم الشركات، لتقليل تأثير الرسوم الجمركية بنسبة 25 %، موضحا أن فرض الرسوم "لم يؤثر بعد على المستهلكين".

وفرضت الولايات المتحدة على مراحل، رسوما جمركية على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار، من إجمالي قيمة الصادرات السنوية للصين البالغة بين 550 - 600 مليار دولار، تتجه إلى السوق الأمريكية.

وفي 7 يونيو/ حزيران الماضي، قال محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) يي قانغ، إن قيمة اليوان (العملة المحلية) يجب أن تحددها قوى السوق.

وأضاف قانغ، أنه "غير ملتزم بالدفاع عن عملة البلاد عند مستوى معين".

وقال ترامب، إن اقتصاد بلاده هو الأكبر على الإطلاق في العالم.

وفي مايو/ أيار 2019، ارتفع العجز التجاري الأمريكي للسلع والخدمات 8.3 % على أساس شهري، وهو الأعلى منذ 5 أشهر.

والأربعاء، قالت وزارة التجارة الأمريكية، إن العجز التجاري للسلع والخدمات ارتفع إلى 55.5 مليار دولار في مايو الماضي، مقابل 51.2 مليار دولار في الشهر السابق له.