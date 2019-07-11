151 مليون دولار.. مقدار الفائض في الميزان التجاري التركي في مايو

حقق الميزان التجاري في تركيا فائضاً في مايو/ أيار الفائت، بمقدار 151 مليون دولار، ليتراجع بذلك العجز التجاري على أساس سنوي إلى 2 مليار و370 مليون دولار.

وذكر تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي التركي، الخميس، أن الميزان التجاري خلال مايو/ أيار 2019 حقق فائضا بمقدار 151 مليون دولار، مقارنة مع عجز بمقدار 6 مليار و172 مليون دولار في الفترة ذاتها العام 2018.

وأضاف البيان، أن العجز في ميزان التجارة الخارجية في الفترة المذكورة، تراجع بمقدار 5 مليار و853 مليون دولار، ليبلغ بذلك 706 مليون دولار.

وارتفع ميزان الخدمات في الفترة المذكورة بمقدار 594 مليون دولار، ليبلغ 2 مليار و303 مليون دولار، كما ارتفع صافي إيرادات القطاع السياحي بمقدار 257 مليون دولار، ليبلغ مليار و846 مليون دولار.

جدير بالذكر، أن اقتصاديين أتراك توقعوا في استطلاع اجرته وكالة الأناضول بأن يحقق الحساب الجاري التركي في مايو/ أيار الفائت فائضا بأكثر من 300 مليون دولار.