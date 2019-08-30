ترامب: مشكلتنا مع "الفيدرالي الأمريكي" وليست الرسوم الجمركية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة لا تواجه مشكلة بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها على الواردات، وإنما مع مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي).

ونهاية الأسبوع الماضي، صرّح ترامب بأن بلاده ستزيد الرسوم الجمركية على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار إلى 30 % من 25 %، اعتبارا من مطلع سبتمبر/أيلول المقبل، فيما قرر رفع الرسوم الجمركية على واردات صينية متبقية بقيمة 300 مليار دولار من 10 % إلى 15 %.

وفي سلسلة تغريدات عبر "تويتر" الجمعة، قال ترامب: "ليس لدينا مشكلة رسوم جمركية، كوننا نتعامل مع دول غير عادلة في التجارة، (دون تحديد)، وإنما لدينا مشكلة مع الفيدرالي الأمريكي".

وتابع أنه في حال خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، فـ"سيكون لدينا واحدة من أكبر الزيادات في سوق الأوراق المالية في وقت طويل".

واتهم ترامب الفيدرالي الأمريكي بـ "التكاسل" إزاء هبوط اليورو أمام الدولار، ما يمنح الشركات الأوروبية ميزة نسبية في التصنيع والتصدير.

وعادة ما ينتقد الرئيس الأمريكي، الفيدرالي بسبب عدم خفض أسعار الفائدة بنسبة كبيرة، ويعتبر أن تصرفاته تضع اقتصاد بلاده في وضع غير موات مع المنافسين.

ومؤخرا، طالب ترامب الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بنقطة مئوية على الأقل "خلال فترة زمنية قصيرة".

ونهاية يوليو/ تموز الماضي، خفض الفيدرالي أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية للمرة الأولى منذ أكتوبر/ تشرين أول 2008، إلى نطاق 2- 2.25 %، مقارنة بـ 2.25 و2.50%.