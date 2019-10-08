تركيا وروسيا توقعان اتفاقية لزيادة استخدام العملات المحلية في التعاملات التجارية

أعلنت وزارة المالية الروسية، الثلاثاء، توقيع أنقرة وموسكو اتفاقية لزيادة استخدام العملات المحلية في تعاملاتهما التجارية.

وأوضحت المالية الروسية في بيان، أنها وقعت مع نظيرتها التركية الاتفاقية في 4 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأضاف البيان أن الاتفاقية وقعت بين وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق ونظيره الروسي أنطون سيلوانوف.

وأشار البيان إلى أن الاتفاقية تنص على زيادة استخدام الروبل والليرة التركية في التعاملات التجارية بين البلدين، بشكل تدريجي.

وذكر البيان أنه سيتم بموجب الاتفاقية، إنشاء البنية التحتية المناسبة للسوق المالية، وتحفيز المؤسسات التجارية لدى البلدين، على استخدام العملات المحلية.

ولفت إلى أن توقيع الاتفاقية تعد خطوة مهمة من ناحية توفير فوائد متبادلة للطرفين، وتعزيز فرص أكبر للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.