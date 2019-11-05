330 مليون دولار.. قيمة أرباح "أسيلسان" التركية خلال أول تسعة شهور من 2019

حققت شركة "أسيلسان" التركية المتخصصة في الصناعات العسكرية والإلكترونية، ربحًا صافيا تجاوز مليارًا و900 مليون ليرة تركية (نحو 330 مليون دولار) في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

وأظهرت بيانات الميزانية المالية للشركة أن صافي أرباحها خلال الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني، وسبتمبر/ أيلول 2019، بلغ مليارًا و975 مليونًا و5 آلاف ليرة تركية.

وأشارت البيانات إلى أن أرباح أسيلسان خلال الربع الثالث من العام وصلت إلى 642 مليونا و57 ألف ليرة تركية.

وكانت أرباح الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بلغت مليارا و735 مليونًا و503 آلاف ليرة تركية.