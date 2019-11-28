بنك الإمارات دبي الوطني يلغي ما بين 400 و500 وظيفة منذ أكتوبر

أفادت مصادر مطلعة أن بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، خفض عدد الوظائف بما بين 400 و500 وظيفة منذ أكتوبر/تشرين الأول في وقت تخفض فيه بنوك الإمارات التكاليف في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي.

وأضاف أحد المصادر أن تقليص الوظائف حدث في عدة قطاعات بالبنك الذي يعمل فيه 12 ألف شخص في الإمارات، وأن العملية انتهت.

وأفاد مصدر ثان أن عمليات الأفراد والتكنولوجيا هي الأكثر تأثرا.

وأحجم بنك الإمارات دبي الوطني عن التعليق.

نما اقتصاد دبي 1.9 بالمئة العام الماضي، في أبطأ وتيرة له منذ انكماشه في 2009 خلال ذروة أزمة دين.

لكن الحكومة قالت في وقت سابق من الأسبوع إن النمو زاد إلى 2.1 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري، وساهمت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 25.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لدبي.

واقتصاد دبي من أكثر الاقتصادات تنوعا في منطقة الخليج إذ أنها مركز إقليمي للتجارة الخارجية والسياحة وخدمات الأعمال، لكنه يعاني تباطؤا في مجال العقارات.

وخفضت بنوك أخرى في الإمارات عدد موظفيها هذا العام، لأسباب منها عمليات دمج بين البنوك.

وتظهر بيانات مصرف الإمارات المركزي تسريح البنوك المحلية 446 شخصا بنهاية سبتمبر/أيلول مقارنة بنفس الفترة قبل عام.