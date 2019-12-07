شركة تركية تفوز بعقد إنشاء خط متروبوس في عاصمة جمهورية مالي

وقعت شركة "قايلون" التركية اتفاقاً لإنشاء خط متروبوس من 18 محطة في العاصمة المالية باماكو.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية في مالي، جرى توقيع الاتفاق الجمعة بين الحكومة المالية ومسؤولي شركة "قايلون" التركية المساهمة لإنشاء خط المتروبوس (وسيلة نقل من حافلات لها مسارات خاصة كمسارات المترو).

ووفق المصادر ذاتها وقع على الاتفاق من الجانب المالي، إبراهيما عبدول لي، وزير المواصلات والتنقل الحضري، ومن جانب الشركة رئيس مجلس إدارتها، أورخان كمال قايلونجي.

ومن المنتظر أن تبدأ الشركة التركية في إنشاء خط المتروبوس عقب قيام مسؤوليها بزيارة باماكو في وقت لاحق، على أن يتكون من 18 محطة تقطع المدينة من بدايتها لنهايتها، ومن المنتظر أن تستغرق الرحلة الواحدة 35 دقيقة.

تجدر الإشارة أن فكرة إنشاء خط المتروبوس كانت مبادرة من بلدية إسطنبول، ففي فترة ما قبل العام 2007، ومن أجل حل مشكلة الازدحام المروري وتقديم خدمة نقل جماعية بديلة قليلة التكاليف وكثيرة الفعالية، تم التوصل إلى خدمة المتروبوس خلال وقت سريع.

ومنذ العام المذكور، ومع افتتاح المرحلة الأولى من الخط، تم تنظيم الطريق الرئيسي في إسطنبول، وتخصيص مسارين في منتصفه لمرور حافلات المتروبوس، وتم دمج اسم المترو مع الباص ليكون باللفظ التركي "متروبوس".

وبعد النجاح الكبير لهذا الخط، تم استكماله بمراحله اللاحقة في السنوات التالية وصولا إلى العام 2012 حيث اكتملت مراحله، ويخدم حاليا 44 محطة على طول الخط، بمعدل نقل يومي يبلغ مليون راكب، وهو رقم ضخم.

ويعمل الخط على مدار 24 ساعة، وتسير عليه الحافلات التي يتجاوز عددها 500 بانسيابية وتتابع.