إسطنبول.. إنشاء منطقة صناعية لإنتاج التقنيات الحيوية بقيمة 12 مليار ليرة تركية

مع تقدم الصناعات المحلية وتطور الإنتاج الوطني في جميع القطاعات، بدء من صناعة السيارات حتى الصناعات الدفاعية،

تطلق تركيا مشروع المنطقة الصناعية الجديدة للتكنولوجيا الحيوية بقيمة 12 مليار ليرة تركية في منطقة "توزلا" في إسطنبول. وستبدأ مراحل تنفيذ هذا المشروع في غضون ستة أشهر، لإنتاج المستحضرات الصيدلانية والمواد الملحقة بها ذات القيمة التصديرية العالية، وسيوفر فرص عمل لـ 30.000 شخص.

وستقام المنطقة الصناعية الخاصة بمنتجات التكنولوجيا الحيوية على مساحة 3 ملايين متر مربع، ويتوقع أن يبدأ إنتاج المصانع فيها التي يقدر عددها بحوالي 160 مصنعاً، بعد عامين من انطلاق المشروع. وتستقطب هذه المنطقة الصناعية المتخصصة مستثمرين من العديد من البلدان، مثل سنغافورة التي تم تطوير منتجات التكنولوجيا الحيوية فيها بشكل كبير.

وفي معرض حديثه لجريدة "ديلي صباح"، صرح "أركان فارليباش" رئيس جمعية الصناعيين في مجال التكنولوجيا الحيوية "بيوساد"، وهو يرأس أيضاً مشروع منطقة التكنولوجيا الحيوية الجديدة، بأن الإعداد للمشروع قد وصل إلى المرحلة النهائية. وأن المنطقة الصناعية ستصدر منتجات حيوية بقيمة 27 مليار دولار سنوياً.

وأضاف أن المنطقة الصناعية المتخصصة ستكون مركزاً لإنتاج الأدوية المحلية في العديد من المجالات الطبية بدء من معالجة السرطان حتى اللقاحات. مؤكداً أن الشركات الرائدة في العالم ستشارك في هذا المشروع، وأن تركيا يجب أن تزيد أكثر من استثماراتها في هذا المجال.

وتحدث "فارليباش" الذي يمتلك شركة "VSY" لإنتاج العدسات العينية اللاصقة بقيمة تصدير تبلغ 675.000 دولار، عن بعض الشركات الكبرى في العالم التي حاولت منع شركته من إنتاج العدسات. وتطرق إلى أن شركته رفعت دعاوى ضد هذه الشركات وتغلبت على كل العقبات، وقال: "هذه التقنيات لا تباع حتى مقابل المال. كل بلد وكل شركة تملكها بنفسها. لذلك، فهي لا ترغب في دخول لاعب جديد إلى السوق".

وأضاف أن العدسات اللاصقة المستوردة التي كانت تباع في تركيا قبل بدء الإنتاج المحلي، كانت منخفضة الوظائف كونها تصدر إلى دول العالم الثالث، لكن شركات التصدير العالمية اضطرت إلى رفع الجودة بعد أن بدأت شركته المحلية "VSY" في إنتاج العدسات. وأشار "فارليباش" إلى أن شركته طورت أيضاً تقنيةً لإنتاج مائع يستخدم في أمراض الركبة وعمليات التجميل التي تتبع استئصال الأورام وخصوصاً الثديية منها، مضيفاً أنها بصدد تطوير دواء تكنولوجي حيوي بقيمة تسويقية عالمية تبلغ 9 مليارات دولار.

جدير بالذكر أن صادرات تركيا الدوائية ارتفعت بنسبة 150% في الفترة ما بين 2009-2018. كما حققت تركيا حوالي 1.2 مليار دولار من صادراتها من الأدوية في العام الماضي، بعد أن كانت 474 مليون دولار في عام 2009. كذلك انخفضت الواردات الصيدلانية بنسبة 7.6% خلال العقد الماضي. وفقاً لبيانات المعهد الإحصائي التركي.