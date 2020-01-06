قيمة صادرات أنطاليا من اليخوت الفاخرة تتجاوز 1.17 مليار دولار

بلغ مجموع عدد اليخوت الفاخرة الفخمة التي تم إنتاجها في المنطقة الحرة في مدينة أنطاليا -وهي من المراكز الثلاثة الأولى في إنتاج هذه الأنواع من اليخوت وصادراتها- 47 في عام 2019 وحده، بقيمة إجمالية بلغت 95 مليون دولار، مما يجعل أنطاليا التركية أفضل وجهة ليس فقط لمشتري السفن الفاخرة وإنما لسياحة اليخوت أيضاً.

وقال مدير عام منطقة أنطاليا الحرة (ASBAŞ)، زكي غورسيس، إن تركيا تحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم بعد إيطاليا وهولندا في إنتاج اليخوت الفخمة وأن المنطقة الحرة في أنطاليا هي المركز الرئيسي لبناء تلك اليخوت، وقد بدأت أصلاً عام 2000. وتأتي منطقة توزلا الصناعية في إسطنبول ومدينة بودروم بعد أنطاليا في هذا المجال.

وتعمل 48 شركة في المنطقة الحرة فيما ارتفع إجمالي عدد اليخوت المنتجة إلى 441 يختًا بقيمة 1.17 مليار دولار.

وقد تم تصدير اليخوت الفخمة التي تم إنتاجها عام 2019 إلى العديد من الدول، بما في ذلك ندرلاند والولايات المتحدة وإسرائيل وقطر وكرواتيا وفيتنام وساحل العاج والبرتغال وجامايكا وروسيا وعمان وجيبوتي. وقد بيع أحدها وهو يخت يبلغ طوله 63 متراً أنتجته شركة إستيل مارين، إلى رجل أعمال بريطاني مقابل 40 مليون دولار.

وقد أصبحت المنطقة الحرة في أنطاليا، إلى جانب كونها مركزًا مهمًا للإنتاج مركزًا مهمًا للصيانة والإصلاح لهذه الأنواع من السفن الفاخرة.

وتم تسليم عشرة يخوت فاخرة من إجمالي 13 يخت تم جلبها إلى المنطقة لأجل الصيانة والإصلاح، لأصحابها في عام 2019، بينما بلغ عدد اليخوت التي تم إصلاحها حوالي 111 بإيرادات بلغت 34 مليون دولار.

وإلى جانب إنتاج وتصدير اليخوت، أصبحت تركيا أيضًا وجهة مهمة لسياحة اليخوت إذ بدأ عدد متزايد من اليخوت في الظهور على طول السواحل الجنوبية والغربية للبلاد. ويحتل أثرياء الروس المرتبة الأولى بين الزوار من أصحاب اليخوت التي يتجاوز طولها الإجمالي 100 متر.

صرح رئيس مجلس إدارة مؤسسة اليخوت السياحية، بغوم دوغلو، لصحيفة صباح التركية اليومية، أن جميع هذه اليخوت مزودة بخزانات وقود تتسع إلى 600.000 لتر من الوقود وتوفر ما يقرب من 100.000 يورو من العائدات للبلاد أسبوعيًا. وأشار إلى أن بعض هذه اليخوت قضت موسم الصيف بأكمله على الشواطئ التركية، حيث تحظى بجميع احتياجاتها والخدمات الخاصة بها، مما يشكل عائدات كبيرة إلى جانب رسوم الدخول إلى السواحل.