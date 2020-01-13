زيادة نوعية في حجم التبادل التجاري بين تركيا وكازاخستان

بلغ عدد الشركات ذات رأس المال التركي، التي تمارس نشاطاتها في كازاخستان، 1939 شركة.

وجاء في معطيات هيئة الإحصاء بوزارة الاقتصاد الكازاخية، أن 1939 شركة من أصل 3 آلاف و453 شركة ذات رأسمال تركي مسجلة في البلاد، تزاول نشاطها فعليا.

وتندرج 1884 شركة من تلك الشركات في فئة الشركات الصغيرة، و33 في فئة الشركات المتوسطة، و22 في فئة الشركات الكبيرة.

هذا وتعمل 467 شركة تركية في مجال البناء، و650 في البيع بالتجزئة والجملة، و124 في قطاعي الفنادق والطعام.

وتتوزع بقية الشركات على قطاعات مختلفة كالصناعة والتعدين والنقل والتعليم والصحة وغيرها من المجالات.

وشهد حجم التبادل التجاري بين تركيا وكازاخستان زيادة بمعدل 54 بالمئة في الأشهر العشرة الأولى من العام المنصرم، مقارنة بنفس الفترة من 2018، وبلغ مليارين و554 مليون دولار.