مستثمرون دوليون يضخون 38 مليون دولار في شركة Getir التركية الناشئة

تختص شركة Getir التركية ومقرها إسطنبول، منذ تأسيسها عام 2015 في عمليات تسليم المنتجات الاستهلاكية كالمواد الغذائية وأجهزة شحن iPhone بطريقة سريعة وفعالة، وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الأربعاء أن الشركة حصلت على تمويل بقيمة 38 مليون دولار من مجموعة من المستثمرين على رأسهم المستثمر مايكل موريتز، ممن يعملون في وادي السيليكون الواقع في كاليفورنيا، حيث مقر الكثير من شركات التكنولوجيا الناشئة والشركات العالمية، مثل آبل وفيسبوك وغوغل وغيرها.

ووفقاً لتقرير الفاينانشال تايمز، جذبت الشركة الناشئة التركية Getir العام الماضي، انتباه الممول الثري مايكل موريتز، وهو شريك مساهم في شركة رؤوس الأموال العملاقة سيكويا كابيتال، خلال زيارته إلى إسطنبول التي قضى فيها بعض الوقت في المكتب الرئيسي لـGetir، ووافق موريتز على ضخ 25 مليون دولار في الشركة، من خلال منحته الاستثمارية الشخصية المعروفة باسم Crankstart. كذلك استثمر أصحاب رؤوس الأموال في البرازيل وتركيا مبلغاً إضافياً قدره 13 مليون دولار في الشركة الناشئة ليصل المبلغ الإجمالي الذي جمعته في المرحلة الأولى أ إلى 38 مليون دولار.

وتعمل شركة Getir، التي يعني اسمها باللغة العربية "إحضار"، عبر شبكة من الامتيازات المكلفة بإدارة عملية التسليم، في حين تتولى الشركة الأم اختيار المنتجات وتسعيرها وكذلك شحن المواد إلى مستودعات التوزيع.

وخلال النصف الثاني من العام الماضي 2019 توسعت الشركة بقوة، حيث ضاعفت عدد طلباتها وقامت بما يقارب 1.5 مليون عملية تسليم في ديسمبر وحده.

وبدأت الشركة بعد أن ركزت في انطلاقتها الأولى على إسطنبول، بتوسيع عملياتها في مدن تركية أخرى مثل أنقرة وإزمير وبورصة وكوجالي، حيث تقوم أيضاً بتجربة توصيل الوجبات الجاهزة. وتسعى الشركة من خلال المرحلة الثانية لتأمين 100 مليون دولار من المستثمرين والتوسع في الأسواق الدولية.

كما تحدث التقرير أيضاً عن خطط Getir لإطلاق فروع لها في لندن منتصف عام 2020 ، تليها سان باولو وباريس ومكسيكو سيتي.