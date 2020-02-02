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الجزائر تعلن عزمها إيداع 150 مليون دولار في البنك المركزي التونسي

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 02.02.2020 19:49
آخر تحديث في 02.02.2020 20:34
الجزائر تعلن عزمها إيداع 150 مليون دولار في البنك المركزي التونسي

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد إن الجزائر ستضع وديعة قيمتها 150 مليون دولار في البنك المركزي التونسي.

وقال تبون خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي قيس سعيد "في ظل الصعوبات الاقتصادية قررنا أن نضع في البنك المركزي التونسي وديعة بمبلغ 150 مليون دولار .اتفقنا على تسهيل دفع تونس فاتورة الغاز والمحروقات طالما تونس تواجه مصاعب في الدفع". وتواجه تونس عبء دين عام ضخم في حين أن جارتها الجزائر وهي مصدر رئيسي للطاقة تحاول خفض العجز الحكومي لديها بعد تراجع إيرادات النفط والغاز بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

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