التبادل التجاري بين تركيا وكازاخستان يرتفع 65% في 2019

ارتفع حجم التبادل التجاري بين تركيا وكازاخستان عام 2019 بنسبة 65 % مقارنة بعام 2018.

إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 3 مليارات و127 مليون دولار خلال 2019، بعد أن كان مليارا و894 مليون دولار خلال 2018.

وارتفعت الصادرات الكازاخية إلى تركيا في 2019 بنسبة 86% مقارنة بعام 2018؛ حيث وصلت إلى مليارين و308 ملايين دولار بعد أن كانت مليارا و239 مليون دولار.

بينما ارتفعت صادرات تركيا إلى كازاخستان، بنسبة 25 %؛ حيث بلغت 819 مليون دولار بعد أن كانت 655 مليون دولار.

يذكر أن تركيا تصدر إلى كازاخستان الأدوات الكهربائية والمحركات والمنسوجات والمفروشات، بينما تستورد منها القمح والنحاس والغاز الطبيعي والنفط والألومنيوم والزنك.