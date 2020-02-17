تركيا تحقق فائضاً في ميزانية يناير الماضي بلغ 3.5 مليارات دولار

أظهرت بيانات من وزارة الخزانة والمالية التركية، اليوم الاثنين، تحقيق ميزانية تركيا فائضاً في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

وبلغ فائض الميزانية التركية 21.5 مليار ليرة (3.56 مليارات دولار) في الشهر الماضي، بعد عجز في كانون الأول/ ديسمبر قدره 30.8 مليارا.

كما حققت ميزانية كانون الثاني/ يناير فائضاً أولياً لا يشمل مدفوعات الفوائد قدره 34.2 مليار ليرة، حسبما ذكرته الوزارة.

وارتفعت إيرادات الميزانية التركية بنسبة 26% لتصل إلى 122.17 مليار ليرة تركية (20.6 مليار دولار) على أساس سنوي في يناير.

وبلغت نفقات الميزانية 100.67 مليار ليرة تركية (17 مليار دولار) في هذا الشهر، بزيادة 9.6% عن نفس الشهر من العام الماضي.

وفي العام الماضي بكامله، بلغ عجز الميزانية 123.69 مليار ليرة.

(الدولار = 6.0360 ليرات تركية)