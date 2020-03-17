المركزي التركي يعلن خفض الفائدة إلى 9.75%

أعلن البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 9.75 بالمئة، وذلك في اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء لجنة السياسية النقدية في البنك، لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، بعدما كان مقرراً يوم الخميس القادم.

وبحسب بيان للمركزي التركي، فإن القرار يقضي بخفض سعر عملية إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع، بـ100 نقطة أساس، من 10.75 إلى 9.75 بالمئة.

وأضاف البيان أن التوقعات تشير إلى تراجع معدلات النمو العالمية متأثرة بوباء فيروس كورونا، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ البنوك المركزية في الدول المتقدمة والنامية لخطوات منسقة.

وأشار أن تحقيق انخفاض سريع في معدلات التضخم ساهم في ظهور تحسن كبير في رصيد الحساب الجاري.

ولفت أنه رغم الانخفاض في قيمة الليرة التركية تماشيا مع التطورات العالمية، إلا أن الانخفاض في أسعار السلع العالمية وخاصة النفط والمعادن أثر بشكل إيجابي على التضخم.

وأضاف أن استمرارية انخفاض التضخم يحمل أهمية كبيرة في تخفيض أسعار الفائدة طويلة الأجل وتعزيز الانتعاش الاقتصادي.

وأكد البيان، ضرورة الحفاظ على الموقف الحذر في السياسة النقدية من أجل التماشي مع الانخفاض المستهدف للتضخم.

وشدد على أن البنك المركزي سيستمر في اتخاذ مجموعة من الإجراءات لدعم استقرار الأسعار والاستقرار المالي.