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البنكان المركزيان التركي والقطري يرفعان مبلغ المقايضة الثنائية بينهما

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 20.05.2020 11:45
آخر تحديث في 21.05.2020 04:11
البنكان المركزيان التركي والقطري يرفعان مبلغ المقايضة الثنائية بينهما

اتفق البنك المركز التركي ونظيره القطري، على رفع مبلغ المقايضة الثنائية بينهما إلى ما يقابل 15 مليار دولار من عملتي البلدين.

ونشر المركزي التركي صباح الأربعاء، بيانًا حول تعديل اتفاقية المقايضة المبرمة مع نظيره القطري في 17 أغسطس/ آب 2018.

وتمثل التعديل في رفع مبلغ المقايضة مع المركز القطري إلى ما يقابل 15 مليار دولار من الليرة التركية والريال القطري.

وكان مبلغ المقايضة قبل تعديل الاتفاقية المذكورة، ما يقابل 5 مليارات دولار من الليرة التركية والريال القطري.

وأكّد البيان أن الهدف الأساسي من الاتفاقية هو تسهيل التجارة بالعملات المحلية، ودعم الاستقرار المالي لدى البلدين.

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